أعلنت بريطانيا أن عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد في البلاد ارتفع إلى 759 بحلول الساعة 1700 بتوقيت جرينتش أمس الخميس وإن عدد المصابين ارتفع إلى 14579.

وقبل ذلك بأربع وعشرين ساعة كان عدد حالات الوفاة 578 مما يعني أن الرقم قفز بنسبة 31 في المئة.

والعدد هو سابع أعلى حصيلة في العالم بعد إيطاليا وإسبانيا والصين وإيران وفرنسا والولايات المتحدة، وفقا لإحصاء لرويترز.

وقال مسؤولون بقطاع الصحة إن المرضى تراوحت أعمارهم بين 29 و98 عاما، مضيفين أنهم جميعا باستثناء أربعة كانوا يعانون من أمراض أخرى.

وأعلنت، في وقت سابق اليوم الجمعة، إصابة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ووزير صحته مات هانكوك بالفيروس. وهما يعانيان من أعراض متوسطة. وقد عزلا نفسيهما في منزليهما.

كانت قد أعلنت، في وقت سابق هذا الأسبوع، إصابة ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز بالفيروس.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بريطانيا تسجل 181 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.