السويد تمنع تجمعات تزيد على 50 شخصاً لمحاربة كورونا

قالت الحكومة السويدية، اليوم الجمعة، إنها قررت حظر جميع التجمعات العامة التي يزيد العدد في أي منها على 50 شخصاً من أجل وقف انتشار فيروس كورونا.

وأوضح رئيس الوزراء ستيفان لوفين، في مؤتمر صحفي، "يتعرض عزمنا للاختبار. هدف الحكومة هو بالطبع الحد من التفشي بأكبر قدر ممكن".

وأضاف "قررت الحكومة حظر التجمعات العامة التي تزيد على 50 شخصاً".

يسري الحظر الجديد اعتباراً من يوم الأحد ويواجه مخالفوه الغرامة أو الحبس لمدة ستة أشهر.

وقال لوفين "جميعنا كأفراد يجب أن نتولى مسؤوليتنا. لا يمكن أن نشرع ونحظر كل شيء.هذا يتعلق بالأخلاق".

ومقارنة بجيرانها، تطبق السويد إجراءات أقل صرامة لمنع انتشار الفيروس، الذي أودى حتى اليوم الجمعة بحياة 92 شخصاً وأدى لإصابة 3046 شخصاً في البلاد.

وتم اتخاذ قرار الحكومة، اليوم الجمعة، بعد وقت قصير من طلب من هيئة الصحة العامة.

كانت الحكومة السويدية منعت، في السابق، التجمعات التي تزيد على 500 شخص.