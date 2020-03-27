إصابة رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون بكورونا

أعلن رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون، الجمعة، إصابته بفيروس كورونا، قائلا إنه سيفرض الحجر المنزلي على نفسه.



جاء ذلك في فيديو مصور نشره على حسابه بموقع "تويتر" ظهر الجمعة.



وقال جونسون، وهو أول زعيم دولة كبيرة يعلن إصابته بالفيروس، إنه ثبت إصابته بكورونا ويعاني الآن من أعراض خفيفة كالحرارة والسعال المستمر.



وأضاف أنه قام بعزل نفسه وسيعمل من المنزل ويواصل قيادة تعاطي الحكومة مع ملف مكافحة الفيروس عبر تقنية مؤتمرات الفيديو.



وتأتي إصابة جونسون غداة إعلان بلاده تسجيل أكثر من مئة حالة وفاة في يوم واحد بسبب وباء كورونا، لترتفع الوفيات إلى 578.



وحتى ظهر الجمعة، وصل عدد المصابين بفيروس كورونا إلى أكثر من 549 ألف شخص حول العالم، بينما تجاوز عدد الوفيات الـ 24 ألفاً ، فيما تعافى أكثر من 128 ألفاً. المصدر: الأناضول



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