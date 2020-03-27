أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، عن رصد تدوينات ورسائل على تطبيقات التراسل الفوري ومواقع التواصل الاجتماعي تتضمن مزاعم تدعي بشكل كاذب أنه “سيتم إغلاق كافة الفضاءات التجارية بمدينة سلا عند حلول الساعة الثانية بعد الزوال وطيلة عطلة نهاية الأسبوع”.
ودحضت الوزارة الأخبار المتداولة، مؤكدة أنه لم يصدر أي قرار بإغلاق الفضاءات التجارية عند حلول الساعة الثانية بعد الزوال وطيلة عطلة نهاية الأسبوع، كما أنه ليس هناك أي تغيير في مواقيت اشتغال كافة الأنشطة التجارية والخدماتية الضرورية التي ستعمل على الاستمرار في تقديم خدماتها ومنتوجاتها للمواطنين، خلال فترة الطوارئ الصحية.
وشددت وزارة الداخلية، على أنها ستتصدى بحزم وجدية للأخبار الزائفة التي من شأنها بث الفزع بين المواطنين، ومتابعة كل من ثبت تورطه في الترويج لادعاءات أو مغالطات من شأنها المس بالأمن الصحي للنظام العام.
كانت هذه تفاصيل خبر الداخلية توضح حقيقة إغلاق المحلات نهاية الأسبوع وتتوعد مروجي المغالطات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.