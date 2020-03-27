الداخلية توضح حقيقة إغلاق المحلات نهاية الأسبوع وتتوعد مروجي المغالطات

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، عن رصد تدوينات ورسائل على تطبيقات التراسل الفوري ومواقع التواصل الاجتماعي تتضمن مزاعم تدعي بشكل كاذب أنه “سيتم إغلاق كافة الفضاءات التجارية بمدينة سلا عند حلول الساعة الثانية بعد الزوال وطيلة عطلة نهاية الأسبوع”.

ودحضت الوزارة الأخبار المتداولة، مؤكدة أنه لم يصدر أي قرار بإغلاق الفضاءات التجارية عند حلول الساعة الثانية بعد الزوال وطيلة عطلة نهاية الأسبوع، كما أنه ليس هناك أي تغيير في مواقيت اشتغال كافة الأنشطة التجارية والخدماتية الضرورية التي ستعمل على الاستمرار في تقديم خدماتها ومنتوجاتها للمواطنين، خلال فترة الطوارئ الصحية.

وشددت وزارة الداخلية، على أنها ستتصدى بحزم وجدية للأخبار الزائفة التي من شأنها بث الفزع بين المواطنين، ومتابعة كل من ثبت تورطه في الترويج لادعاءات أو مغالطات من شأنها المس بالأمن الصحي للنظام العام.