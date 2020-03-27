كورونا ينهي حياة فنان أمريكي

أجهز فيروس كورونا كوفيد – 19 على حياة فنان آخر، هو النجم الأمريكى، مارك بلوم، الذي توفي، أمس الخميس، عن عمر يناهز 69 سنة.
وكان مارك بلوم، الذي كسب شهرة واسعة عند مشاركته في مسلسل، قد أعلن، أخيرا إصابته بالفيروس، الذي يتمدد في الساحة الفنية العالمية، حيث أصاب الممثل البريطاني، إدريس ألبا، وزوجته، والنجم الأمريكي، توماس هانكس، وزوجته الممثلة ريتا، وتسبب في وفاة النجم الكاميرون العالمي، مانو ديبانغو.
يذكر أن الفنان الراحل، مارك بلوم، شارك كممثل في أكثر من 80 عملا فنيا، تتنوع بين مسلسلات، وأفلام، إضافة إلى أعماله المسرحية.
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