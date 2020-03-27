ألمانيا تثبت قدراتها في مواجهة الأزمة.. 42 ألف مصاب بكورونا والوفيات لاتتعدى 6 في الألف

سجلت ألمانيا 5780 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و55 وفاة جديدة خلال يوم واحد.

وأشار معهد “روبرت كوخ” الألماني للأبحاث والتحاليل، اليوم الجمعة، إلى ارتفاع إجمالي عدد حالات الإصابة في ألمانيا إلى 42288 حالة، وإجمالي الوفيات إلى 253 حالة.

ويشكل عدد الوفيات المسجلة في ألمانيا إلى حدود اليوم نسبة لا تتعدى 5.9 بالألف فقط.

وكان عالم الفيروسات الألماني، كريستيان دروستين، قد أرجع الانخفاض النسبي لعدد الوفيات في ألمانيا، بسبب كورونا، مقارنة بعدد الاصابات، إلى إجراء عدد كبير من الفحوصات.

Advertisements

وأشار دروستين إلى أن ألمانيا تجري “أعدادا كبيرة للغاية” من الفحوصات المخبرية، بواقع حوالي 500 ألف فحص أسبوعيا.

وفي سياق متصل، أعلنت شركة التكنولوجيا والصناعات الهندسية الألمانية “بوش”، أنها طورت جهازا يستطيع الكشف عن فيروس كورونا المستجد خلال أقل من ساعتين ونصف الساعة.

وذكرت الشركة، في بيان لها، أمس الخميس، أن الجهاز الجديد، الذي يستجيب إلى معايير الجودة الخاصة بمنظمة الصحة العالمية، يتسم بدقة تصل إلى 95 في المائة، مما يتيح كشف الحالات المصابة بشكل أسرع بكثير مقارنة بالاختبارات الحالية.