كورونا يحرم المشاهدين من “كبور”.. سلسلته الرمضانية ألغيت

منعت حالة الطوارئ الصحية، والاجراءات المرافقة لها، الفنان الكوميدي، حسن الفد، وفريق سلسلته الكوميدية الجديدة “كبور”، من إنجازها بغرض عرضها شهر رمضان المقبل، فتم تأجيل تصويرها لإشعار آخر.

وكشف الكوميدي حسن لفد، اليوم الجمعة، أنه كان ينوي تصوير سلسلة رمضانية بعنوان “كبور” تعرض على قناة “دوزيم”، يرجح أنها امتداد لكبسولات “الكوبل”، و”كبور والحبيب”، غير أن الظرف الاستثنائي حال دون ذلك.

وقال حسن لفد لجمهوره على مواقع التواصل: “كان من المقرر تصوير عمل فني بشخصية كبور، في شهر أبريل 2020، قصد بثه على القناة الثانية، في رمضان المقبل، لكن بالنظر إلى الوضع الصحي الحالي، وما يتطلبه من احتراز، تم إلغاء التصوير، وتأجيل الانتاج إلى وقت لاحق.

يذكر أن أعمالا رمضانية مستمرة في التصوير، شرط احترام التدابير الوقائية، في حين قرر قائمون على أعمال أخرى إلغاء التصوير أو توقيفه، تجنبا لخطر فيروس كورونا.