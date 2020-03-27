كورونا تقتل شخصين في مراكش..محامي شاب وإمام مسجد!

توفي، صباح اليوم الجمعة، إمام مسجد السعادة بمقاطعة الإزدهار في مدينة مراكش، جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وحسب مصادر “اليوم24″، فإن الإمام يبلغ من العمر 69 سنة، وسبق أن نقل إلى المستشفى، يوم الأحد الماضي، لتلقي العلاج، بعد ظهور أعراض الإصابة بفيروس كورونا عليه، وتأكدت إصابته مخبريا، قبل أن توافيه المنية، صباح اليوم.

وأضاف المصادر ذاتها أن محاميا في هيأة مراكش، يبلغ من العمر 35 سنة، لفض هو الآخر أنفاسه الأخيرة في المستشفى العسكري ابن سينا، بعد إصابته بوباء “كوفيد – 19” بعدما ثبتت إصابته، أمس الخميس.

وقدم سليمان العمراني، نقيب هيأة المحامين بمراكش، نيابة عن أصحاب البذلة السوداء، تعازيه إلى والدي الفقيد، وأسرته مطالبا زملاء الفقيد بالالتحاق تلقائيا بالمراكز الصحية للكشف، والتأكد من خلوهم من الإصابة.