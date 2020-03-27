القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت السلطات الصحية الهولندية، مساء اليوم الجمعة، عن 112 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد، لترتفع حصيلة الوفيات في البلاد إلى 546 حالة، فيما أُصيب 1172 شخصًا بالفيروس.
وأوضحت السلطات أن الـ1172 إصابة جديدة، تمثّل 16 بالمئة من أصل 8603 من حالات الإصابة بالفيروس.
تفاصيل أوفى فور ورودها...
كانت هذه تفاصيل خبر هولندا تُسجّل 1172 إصابة جديدة بفيروس كورونا و112 وفاة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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