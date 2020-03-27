شكرا لقرائتكم خبر عن المليشيا تعترف بمصرع 3 من قادتها البارزين اليمن العربي ـ صنعاء والان مع التفاصيل

الجمعة 27 مارس 2020 صورة أرشيفية اعترفت مليشيا الحوثي الإرهابية، بمصرع ثلاثة من أبرز قياداتها في جبهات القتال وشيعتهم، الخميس، في محافظة صعدة، شمالي صنعاء. وقالت وكالة سبأ، في نسختها الصادرة من العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية، إنه تم تشييع جثامين، "يحيى محمد ضيف الله، وحسن عيضة حسن الرمام، وعلي محمد الدريب"، إلى إحدى مقابرهم بمسقط رؤوسهم في منطقة فوط، مديرية حيدان، بصعدة. يشار إلى أن مليشيا الحوثي تشيع يوميا عشرات القتلى في صفوفها الذين يلقون مصرعهم في جبهات القتال بمختلف المحافظات.

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