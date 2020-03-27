"سلمان للإغاثة" يواصل توزيع المساعدات الغذائية للمتضررين من السيول بعدن

الجمعة 27 مارس 2020

صورة أرشيفية

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية، توزيع المساعدات الغذائية للمتضررين من الأمطار والسيول في محافظة عدن، حيث جرى توزيع 250 سلة غذائية استفاد منها 1,500 فرد في مديرية دار سعد. وكا المركز قد دشن أمس الأول توزيع مساعدات ايوائية وغذائية للمتضررين من السيول في محافظات عدن، والمهرة، وحضرموت، ومأرب، شملت 2,313 سلة غذائية، و 4,000 كرتون من التمور، و308 خيام، و 600 بساط، و790 حقيبة إيواء طارئة، يستفيد منها أكثر من 37,000 فرد. وبحسب وكالة "واس"، يأتي ذلك انطلاقًا من حرص المملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة للتخفيف عن معاناة المتضررين من الأمطار الغزيرة في مختلف المحافظات اليمنية.