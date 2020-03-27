شكرا لقرائتكم خبر عن بعد جونسون.. إصابة وزير الصحة البريطاني بكورونا والان نبدء بالتفاصيل
وقالت وزارة الصحة البريطانية في بيان : إن هانكوك أخضع نفسه للعزل الصحي داخل المنزل بعد تأكيد إصابته بالمرض، مطمئنة من أنه يعاني من أعراض طفيفة حتى الآن.
ويأتي هذا بعد تأكيد إصابة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بفيروس كورونا المستجد صباح اليوم.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد جونسون.. إصابة وزير الصحة البريطاني بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.