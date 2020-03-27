شكرا لقرائتكم خبر عن بعد جونسون.. إصابة وزير الصحة البريطاني بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت السلطات البريطانية اليوم إصابة وزير الصحة البريطاني مات هانكوك بفيروس كرونا المستجد.

وقالت وزارة الصحة البريطانية في بيان : إن هانكوك أخضع نفسه للعزل الصحي داخل المنزل بعد تأكيد إصابته بالمرض، مطمئنة من أنه يعاني من أعراض طفيفة حتى الآن.

ويأتي هذا بعد تأكيد إصابة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بفيروس كورونا المستجد صباح اليوم.