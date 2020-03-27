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وفاة أحد مستشاري رئيس الكونغو نتيجة إصابته بكورونا

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أعلن في الكونغو الديمقراطية اليوم عن وفاة، جان مولومبا أحد مستشاري الرئيس فيليكس تشيسيكيدي، جرّاء إصابته بفيروس المستجد.

وأشارت وكالة أنباء الكونغو الديمقراطية، إلى أن مولومبا ربما قد يكون أصيب بالفيروس حينما كان في فرنسا بوقت سابق، لإجراء فحوص طبية.

وكان رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي قد أعلن الثلاثاء الماضي، حالة الطوارئ في البلاد لمكافحة . وبلغ مجموع الحالات المصابة بالفيروس في في الكونغو حتى الآن 48 حالة من بينها ثلاث وَفَيَات وحالة شفاء واحدة.

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