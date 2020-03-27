شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة أحد مستشاري رئيس الكونغو نتيجة إصابته بكورونا والان نبدء بالتفاصيل
وأشارت وكالة أنباء الكونغو الديمقراطية، إلى أن مولومبا ربما قد يكون أصيب بالفيروس حينما كان في فرنسا بوقت سابق، لإجراء فحوص طبية.
وكان رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي قد أعلن الثلاثاء الماضي، حالة الطوارئ في البلاد لمكافحة فيروس كورونا المستجد. وبلغ مجموع الحالات المصابة بالفيروس في في الكونغو حتى الآن 48 حالة من بينها ثلاث وَفَيَات وحالة شفاء واحدة.
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