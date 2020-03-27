الكرملين: روسيا ليس لديها وباء فيروس كورونا

أعلن ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، أن روسيا ليس لديها وباء فيروس كورونا المستجد، فيما حظرت البلاد الرحلات الجوية الدولية وفرضت إجراءات حجر صحي أشد صرامة.

وقال بيسكوف في تعليقات نقلتها وكالة تاس الرسمية للأنباء: "ليس لدينا وباء بحكم الواقع، ونأمل أن يكون من الممكن منعه." "ما زلنا بحاجة إلى الاستعداد لأسوأ سيناريو."

ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء عن الرئيس الروسي فلادمير بوتين القول إن التغلب على الفيروس مسألة وقت، كما أنها تعتمد على كفاءة العمل المشترك بين الدولة والمجتمع وقطاع الأعمال.

وقال بوتين في اجتماع مع ممثلي المؤسسات التجارية: "عندما يتغير الوضع، بالتأكيد سوف يتغير للأفضل، هذا أمر أكيد".

Advertisements

وأضاف" زملاؤنا يتوقعون أننا سوف نتعامل مع فيروس كورونا خلال شهرين أو ثلاثة. وهذا بالطبع تكهن جيد، لأن بعض الدول تقول أن الحرب على الفيروس سوف تكون طويلة للغاية.

كما ناقش بوتين مع ممثلي الشركات الاجراءات الاقتصادية التي أعلن عنها سابقاً، وتشمل إجراءات مالية لدعم الشركات التجارية والأسر .

وكان بوتين قد أعرب في وقت سابق، عن ثقته أن روسيا سوف توقف تفشي فيروس كورونا، فيما حذر عمدة موسكو سيرجي سوبيانين هذا الأسبوع من أن العدد الفعلي للحالات ربما "أكبر بكثير" مما تم الإبلاغ عنه.