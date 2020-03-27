رئيس الوزراء البريطاني ووزير الصحة يعلنان إصابتهما بفيروس كورونا

أعلن كل من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ووزير الصحة البريطاني مات هانكوك عبر تويتر ثبوت إصابتهما بفيروس كورونا، وقال جونسون إنه يخضع للعزل الذاتي، لكنه سيواصل قيادة جهود الحكومة لمواجهة الفيروس.
وفي فيديو له نشره على تويتر، أوضح جونسون: "على مدى الأربع والعشرين ساعة الماضية، عانيت من أعراض طفيفة وجاءت نتيجة فحص الكورونا إيجابية"، مضيفاً: "أخضع للعزل الذاتي الآن لكنني سأواصل قيادة استجابة الحكومة عبر دائرة تلفزيونية لمكافحة هذا الفيروس".
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