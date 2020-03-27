الأردن يعزل "إربد" إثر ارتفاع عدد الاصابات بفيروس كورونا

أعلن وزير المملكة الأردنية لشؤون الإعلام أمجد العضايلة عن عزل محافظة إربد، شمال المملكة، عن باقي المحافظات إثر ارتفاع في عدد إصابات فيروس كورونا فيها.

وقال العضايلة وهو الناطق باسم الحكومة خلال مؤتمر صحافي إن "الوضع في محافظة إربد رغم زيادة عدد الإصابات فيها ما زال تحت السيطرة"، وحض المواطنين "الذين خالطوا المصابين على التوجه فورا الى أقرب مستشفى لإجراء الفحص الطبي".

من جهته، قال وزير الصحة سعد جابر إنه "سجل في المملكة هذا اليوم 40 حالة جديدة، 26 في محافظة اربد و14 في العاصمة عمان"، ما يرفع بذلك عدد الإصابات المسجلة في الاردن إلى 212 إصابة بينها حالتان شفيتا

واعتبر جابر ان "هذا الارتفاع المفاجئ في الأعداد هو مؤشر خطير"، وقال: "نحن أمام مفترق طرق مهم".

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ودعا المواطنين الى الالتزام بحظر التجول وعدم الخروج من المنزل الا للضرورة القصوى وللتزود باحتياجات الأسر فقط.

وسجلت في اربد بالمجمل 68 اصابة، تشكل نحو 32 بالمئة من عدد الاصابات الكلي، نجم معظمها عن مخالطة مصابين قدموا من خارج المملكة للمشاركة في عرس.

هذا وكانت قد خففت المملكة حظر تجوّل فرضته في وقت سابق، لمواجهة فيروس كورونا، فسمحت للسكان بالخروج لشراء احتياجاتهم من بقالات ومحال قرب اماكن سكنهم بين الساعة العاشرة صباحا والسادسة مساء.