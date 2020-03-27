إصابة ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز بفيروس كورونا



أعلن مقر إقامة ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز عن إصابة الأمير تشارلز بفيروس كورونا.



وقال متحدث باسم مقر إقامة الأمير تشارلز: " ثبتت إصابة الأمير تشارلز بفيروس كورونا. لقد ظهرت عليه أعراض طفيفة، ولكن صحته جيدة، وكان يعمل من البيت طوال الأيام الماضية كالمعتاد".



وأضاف المتحدث" جرى فحص كاميلا دوقة كورونوال، وثبت أنها ليست مصابة بالفيروس. ووفقا لتعليمات الحكومة والسلطات الصحية، فإن الأمير والدوقة سوف يبقيان في عزل ذاتي في منزلهما في اسكتلندا".



وأوضح المتحدث أنه من المستحيل تحديد من أين التقط الأمير العدوى لأنه شارك في الكثير من الفعاليات العامة خلال " الأسابيع الماضية".



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