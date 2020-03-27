من رواد السوشيال إلى منظمة إخوان رايتس ووتش: لا يمكنكم إخفاء حقيقتكم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 27 مارس 2020

الخليج 365 - متابعات

وجه من رواد السوشيال ميديا رسالة إلى منظمة إخوان رايتس ووتش -هيومن رايتس واتش سابق- رسالة قائلين: "لا يمكنكم إخفاء حقيقتكم.. فجماعة الإخوان الإرهابية سيطرت ومازالت تهيمن على توجهاتكم وتستخدمكم لخدمة مخططاتها الهدامة لبث الفوضى وعدم الاستقرار في مصر.

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وأضافوا: "لقد كشفكم الشعب المصري منذ سنوات من أيام إعتصام رابعة الإرهابي المسلح عندما أطلقتم على الإرهابيين الذين حملوا السلاح ضد الشعب والدولة بالمعارضين والضحايا .. وبعدها أطلقتم على الإرهابيين والمخربين والعملاء والخونة (المعتقلين - سجناء الرأي )".

وتابعوا رواد السوشيال: "يتذكر المصريون الشرفاء عندما أصدرتم بیاناتكم المفضوحة بإدانة إنفاذ الدولة المصرية والقضاء المصري العادل للقانون والقصاص لحق الشهداء وأهاليهم من قتلة الشهيد هشام بركات ( النائب العام المصري ) بإعدام قاتليه الإرهابيين.. ولكن المصريين لم يندهشوا عندما تأكدوا أن مسئولى الملف المصرى بالمنظمة المشبوهة الإخوانيين ( إبراهيم عبد المنعم متولی - سلمى أشرف عبد الغفار ).

وتابعوا: "لم يفت الشعب المصرى فضيحة التمويل القطري المشبوه للمنظمة التي جسدتها الصورة التي جمعت أمير قطر ( تميم ) مع كينث روث ( المدير التنفيذي للمنظمة ) بمدينة نيويورك الأمريكية منذ 3 سنوات، كما عرف المصريون وجهكم الحقيقي الذي تمثله المشبوهة / سارة ليا واتسون (المديرة التنفيذية للشرق الأوسط بالمنظمة ) والتي يختبأ خلفها التمويل القطري وجماعة الإخوان الإرهابية".