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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الرياض: لا تواصل بين وزيري الطاقة السعودي والروسي بشأن زيادة أعضاء دول أوبك والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 27 مارس 2020
الخليج 365 ـ متابعات
نفت الرياض وجود تواصل بين وزيري الطاقة السعودي والروسي بشأن زيادة أعضاء أوبك.
وصرح مصدر مسؤول في #وزارة_الطاقة بأنه ليس هناك أي تواصل بين الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة، ووزير الطاقة الروسي بشأن زيادة أعضاء دول أوبك+.
وأضاف المصدر، طبقا لوكالة "واس" أنه لا يوجد أي مفاوضات للوصول لاتفاقية لموازنة أسواق البترول.
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