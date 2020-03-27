شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الرياض: لا تواصل بين وزيري الطاقة السعودي والروسي بشأن زيادة أعضاء دول أوبك والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 27 مارس 2020

الخليج 365 ـ متابعات

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نفت الرياض وجود تواصل بين وزيري الطاقة السعودي والروسي بشأن زيادة أعضاء أوبك.

وصرح مصدر مسؤول في #وزارة_الطاقة بأنه ليس هناك أي تواصل بين الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة، ووزير الطاقة الروسي بشأن زيادة أعضاء دول أوبك+.

وأضاف المصدر، طبقا لوكالة "واس" أنه لا يوجد أي مفاوضات للوصول لاتفاقية لموازنة أسواق البترول.