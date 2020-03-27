إسرائيل تسجل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 11

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 27 مارس 2020

الخليج 365 - متابعات

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، تسجيل وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 11، وعدد الإصابات 3035 حالة بعد تسجيل 342 إصابة جديدة.

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وقالت وزارة الصحة في بيان لها: "ارتفع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في البلاد إلى 11، بعدما توفي مسن يبلغ من العمر 73 عاما بعد ظهر اليوم الجمعة، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا".

وأوضحت أن المتوفي كان يعاني من أمراض مزمنة قبل إصابته بكورونا. وأضافت أن عدد المصابين بكورونا ارتفع إلى 3035، بينهم 49 حالة خطيرة، و60 في حالة متوسطة، وحالة 2838 طفيفة، وتماثل 79 شخصا للشفاء.

عالميًا، تجاوزت الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 530 ألف إصابة، و24 ألف حالة وفاة، فيما بلغ عدد المتعافين 125 ألف.

وفي حين كانت أغلب الحالات مسجلة في الصين حتى منتصف الشهر الماضي، فإن مرض "كوفيد 19" انتشر على نحو متسارع في مناطق مختلفة من العالم، وبلغت الإصابات 85 ألفا في الولايات المتحدة و80 ألفًا في إيطاليا و57 ألفا في إسبانيا، إلى جانب الآلاف في نحو 190 دولة ومنطقة أخرى.