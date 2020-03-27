تسجيل أول حالتي وفاة بكورونا في جنوب إفريقيا

سجلت دولة ​جنوب إفريقيا​ الجمعة أول حالتي وفاة ب​فيروس كورونا​ المستجد في وقت تجاوز عدد الإصابات لديها عتبة الألف وذلك بعد ساعات على بدء تطبيق إجراءات عزل لثلاثة أسابيع.

وأعلن وزير الصحة في جنوب إفريقيا زويلي مخيزي انه "للأسف استيقظ مواطنو جنوب إفريقيا على أنباء سيئة عن أول الوفيات بكوفيد-19".

وكان الرئيس سيريل رامابوزا قد أمر المواطنين البالغ عددهم 57 مليونا بلزوم منازلهم لمدة 21 يوما، لينضم إلى دول إفريقية أخرى فرضت إجراءات صارمة للحد من انتشار الفيروس.