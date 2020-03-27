AFP: آخر التطورات حول انتشار فيروس كورونا المستجدّ في العالم

نشرت وكالة "الصحافة الفرنسية" ملخصا خول آخر التطورات بشأن انتشار ​فيروس كورونا​ المستجدّ حول العالم، في وقت تخطت حصيلته 24 ألف وفاة.

ولفتت الوكالة الى انه "مع تخطي عدد الإصابات 83 ألفا بحسب أرقام جامعة جونز هوبكينز، تجاوزت حصيلة وباء كوفيد-19 في الولايات المتحدة حصيلة الصين حيث ظهر الفيروس لأول مرة في أواخر كانون الأول، وإيطاليا، بؤرته الأولى في أوروبا، حيث أسفر عن أكثر من 81 ألف إصابة و80 ألف إصابة على التوالي، كما أسفر الفيروس عن 1300 وفاة".

ويتواصل تفشي الفيروس في جميع أنحاء إفريقيا مع إحصاء أكثر من 3340 إصابة وما لا يقل عن 91 وفاة.

وفي جنوب إفريقيا حيث سُجّلت أول حالتي وفاة، دخل حجر صحي حيز التنفيذ الجمعة لمدة ثلاثة أسابيع، لينضم سكان هذا البلد إلى ثلاثة مليار نسمة طلب منهم لزوم منازلهم عبر العالم.

وأسفر الوباء عن 24663 وفاة في العالم على أقل تقدير، بينها حوالى 17 ألفا في أوروبا حتى اليوم.

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ورصدت أكثر من 539360 إصابة في 183 بلدا ومنطقة، بينها أكثر من 292200 في أوروبا، القارة التي تسجل أكبر عدد إصابات.

والدول التي سجلت أعلى حصيلة وفيات هي إيطاليا (8165 وفاة) وإسبانيا (4858) والصين القارية باستثناء هونغ كونغ وماكاو (3292) وإيران (2378) وفرنسا (1696).

هذا وسجلت الأسواق المالية تراجعا مجددا الجمعة على وقع المخاوف حيال تسارع انتشار الوباء، وذلك بالرغم من الدعم الذي قدمته الدول والمصارف المركزية.

وتتوقع الأمم المتحدة تراجع حركة السياحة الدولية بنسبة 20 إلى 30% عام 2020.