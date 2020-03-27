البيت الأبيض: ترامب والرئيس الصيني اتفقا هاتفياً على هزيمة كورونا

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اتفق خلال اتصال هاتفي مع نظيره الصيني شي جين بينغ، على هزيمة فيروس كورونا المستجد.
وكان الرئيس الصيني أعلن في وقت سابق من هذا اليوم، أنه "أجرى اتصالاً هاتفياً مع ترامب، أكد فيه أن بلاده تتعامل بشفافية وصراحة فيما يتعلق بفيروس كورونا"، مطالبا الولايات المتحدة "باتخاذ إجراءات عملية وفعالة لحماية أرواح المواطنين الصينيين الموجودين على أراضيها".
كما شدد بينغ على أنه أبلغ ترامب أن "التنسيق الصيني الأميركي هو الخيار الوحيد الصحيح"، موضحاً أن "بلاده مستعدة للعمل مع جميع الأطراف ومنها الولايات المتحدة بشأن احتواء وباء كورونا".
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