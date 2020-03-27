الحكومة الفلسطينية: ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 91 إصابة

أكد الناطق باسم ​الحكومة الفلسطينية​ إبراهيم ملحم، ارتفاع عدد الإصابات ب​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​"، إلى 91 إصابة جديدة، عقب اكتشاف 7 حالات جديدة.

ولفت ملحم إلى أنه "جرى فحص 100 شخص في قرية بدو شمال غرب ​القدس​، وتبين إصابة 5 منهم بالفيروس، وجرى تحويلهم إلى فندق الكرمل في مدينة رام الله للحجر الصحي، في حين تم تحويل رجل خمسيني إلى مستشفى هوغو تشافيز في بلدة ترمسعيا شمالي المدينة".

كما أوضح أن "227 عينة تم أخذها من عمال في الضفة، أظهرت إصابة اثنين بالفيروس"، مشدداً على أنه "لا صحة لما تم تداوله عن وجود إصابات جديدة في ​قطاع غزة​، بناءً على التواصل القائم بين طواقم وزارة الصحة والطواقم الصحية بالقطاع".

وشدد ملحم على أنه "سنعمل على اقتراح ​منظمة الصحة العالمية​ بوضع خيم أمام غرفة الطوارئ بالمستشفيات، والتي ستخصص لفحص المرضى قبل دخولهم للطوارئ، خاصة بعد أن اضطر 32 من الكادر الطبي في مجمع فلسطين الطبي للدخول للحجر الصحي بعد مخالطتهم لمصاب".

ونوّه بوجود "نقص في شرائح فحص الفيروس داخل فلسطين كما باقي دول العالم"، مشيراً إلى أن "الحكومة تسعى جاهدة لتوفيرها إلى جانب أجهزة التنفس والملابس الواقية".