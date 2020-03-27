إرتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في بريطانيا إلى 759 شخصاً

أفادت قناة "سكاي نيوز" عن "ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في بريطانيا إلى 759 شخصاً".
وفي وقت سابق أعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء، أنه مصاب بفيروس كورونا المستجد، ويخضع للعزل حاليا.
وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أعلن أنّ "على مدار الـ24 ساعة الماضية، ظهرت لدي أعراض خفيفة وجاءت نتيجة اختبار فيروس "كورونا"، إيجابيّة".
ولفت في تصريح على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى "أنّني الآن أعزل نفسي، لكنّني سأستمر في قيادة الحكومة عبر الفيديو، لكي نكافح هذا الفيروس. معًا سنتغلّب عليه".
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