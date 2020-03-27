"معاريف": نتانياهو أمر بفتح خندق قيادة الدولة لمواجهة كورونا

أشارت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية إلى أن "رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، أمر بفتح خندق قيادة الدولة لحالات الطوارئ، والمخصص لإدارة حرب شاملة تتعرض لها إسرائيل".
ولفتت الصحيفة إلى أن "هذه الخطوة جاءت نظراً لتفاقم أزمة كورونا في إسرائيل"، موضحةً أن "الخندق المذكور يقع في الأعماق تحت الأرض في جبال القدس، حيث سيعمل منه المركز الوطني على إدارة الأزمات".
كما شددت، وفقاً لمصادر في مكتب نتانياهو، على أن "الحديث يدور عن أداة إضافية للإدارة والسيطرة والمراقبة على أزمة كورونا، التي يبدو أنها سترافقنا لفترة طويلة من الزمن".
من جانبها أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، ارتفاع عدد الوفيات إلى 10 أشخاص، في حين بلغ عدد المصابين 3035، منهم 49 حالة خطيرة.
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