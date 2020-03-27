الصحة السعودية تسجل 92 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت ​وزارة الصحة السعودية​ تسجيل 92 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​"، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 1104 أشخاص.

ولفتت الوزارة، في بيانت، إلى أن 46 إصابات جديدة سجّلت في العاصمة الرياض، في حين تم تسجيل 19 إصابة في المدينة المنورة و10 في القطيف، ثم 7 في جدة و4 في الدمام. كما اكتشفت حالتين في كل من الظهران بريدة، توازياً مع اكتشاف حالة في كل من الهفوف والخبر.

من جهته، شدد منحدث باسم الوزارة على أن "معظم المصابين بكورونا في السعودية بحالة مطمئنة ومستقرة، لكن ستة منهم لا يزالون في حالات حرجة ويتلقون الرعاية الصحية في قسم العناية المركزة".

كما أعلن عن شفاء مصابين جديدين من الفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 35 شخصا، من دون تسجيل اي وفيات جديدة.