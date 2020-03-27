عدد الإصابات بفيروس كورونا في أميركا الجنوبية تجاوز الـ 10 آلاف حالة

أشارت وسائل إعلامية إلى أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في أميركا الجنوبية، تجاوز 10 آلاف إصابة.
وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت في وقت سابق من يوم أمس، أن الولايات المتحدة الأميركية باتت الدولة الأولى عالميًا من حيث عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، مُتخطية بذلك الصين التي ظهر فيها الوباء.
وسجلت السلطات الأميركية إصابة حوالي 82 ألف إصابة بفيروس كورونا، في حين تجاوز عدد الوفيات الـ 1180 شخصاً.
من جهته، أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن بلاده تحقق فقزات نوعية في عملية إيجاد دواء للفيروس، لافتاً إلى أن "الإصابات الكثيرة التي سجلتها أميركا أمس تعود لعدد الفحوصات التي تم إجراؤها".
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