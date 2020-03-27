الكرملين يعلن إصابة أحد موظفي الرئاسة الروسية بفيروس كورونا

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ​دميتري بيسكوف​، اكتشاف حالة إصابة ب​فيروس كورونا​ المستجد بين موظفي الكرملين، وأن الرئيس الروسي، ​فلاديمير بوتين​، لم يتعامل مع الشخص المصاب.

وردا على سؤال الصحفيين عن صحة ما تردد من أخبار عن إصابة أحد موظفي الرئاسة الروسية بفيروس كورونا، قال: "بالفعل، الخبر صحيح، وجاري اتخاذ إجراءات الوقاية اللازمة لمنع انتشار الفيروس".

وشدد بيسكوف على أهمية التدابير الاحترازية والصارمة التي تم اتخاذها لمكافحة فيروس كورونا، مشيرا إلى خضوع حميع المشاركين في الفعاليات التي تتضمن لقاءات مع الرئيس لاختبار فحص فيروس كورونا قبل الحدث.