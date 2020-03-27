الصحة العراقية تسجل 76 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت ​وزارة الصحة العراقية​ ارتفاع إجمالي عدد الإصابات ب​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​" في البلاد، إلى 458 حالة، بعد تسجيل 76 إصابة جديدة.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن "مختبراتها شخصت 9 حالات في الرصافة، و2 في الطب، و3 في الكرخ. كما سجلت 36 إصابة بالبصرة، و18 حالة في النجف و 3 في اربيل، في حين سجل كل من كركوك والسليمانية وبابل وصلاح الدين حالة واحدة، ذي قار حالة واحدة".

كما شددت على أنه "تم تسجيل 4 وفيات، 2 منها في البصرة وحالة في ذي قار وأخرى في بابل"، منوّهةً بأنه "تم تسجيل 17 حالة شفاء جديدة في بغداد والسليمانية والديوانية". وبهذا يرتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 40 حالة، مع تسجيل 122 حالة شفاء.