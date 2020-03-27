أعلنت وزارة الصحة العراقية ارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في البلاد، إلى 458 حالة، بعد تسجيل 76 إصابة جديدة.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن "مختبراتها شخصت 9 حالات في الرصافة، و2 في الطب، و3 في الكرخ. كما سجلت 36 إصابة بالبصرة، و18 حالة في النجف و 3 في اربيل، في حين سجل كل من كركوك والسليمانية وبابل وصلاح الدين حالة واحدة، ذي قار حالة واحدة".
كما شددت على أنه "تم تسجيل 4 وفيات، 2 منها في البصرة وحالة في ذي قار وأخرى في بابل"، منوّهةً بأنه "تم تسجيل 17 حالة شفاء جديدة في بغداد والسليمانية والديوانية". وبهذا يرتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 40 حالة، مع تسجيل 122 حالة شفاء.
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة العراقية تسجل 76 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.