العربية: بورصة وول ستريت تسجل تراجعا قويا في ظل تفشي كورونا

افادت قناة "العربية" بأن "بورصة ​وول ستريت​ سجلت تراجعا قويا في ظل تفشي وباء ​كورونا​".

وفي وقت سابق صعدت بورصة وول ستريت لثالث جلسة على التوالي بعد أن جاء عدد قياسي من الطلبات الأسبوعية لإعانة البطالة دون أسوأ مخاوف المستثمرين الذين يركزون الآن على حزمة إجراءات تحفيزية بقيمة تريليوني دولار تنتظر موافقة مجلس النواب الأميركي.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول مرتفعا 1351.62 نقطة، أو 6.38%، إلى 22552.17 نقطة، بينما صعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 154.51 نقطة، أو 6.24% ليغلق عند

2630.07 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعا 413.24 نقطة، أو 5.6% إلى 7797.54 نقطة.

وسجل المؤشر داو جونز أكبر مكاسبه بالنسبة المئوية في ثلاث جلسات منذ أكتوبر 1931، في حين سجل المؤشر ستاندرد آند بورز 500 أكبر مكاسبه في ثلاث جلسات منذ 1933.