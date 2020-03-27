البنتاغون يعلن تسجيل ثاني وفاة في صفوفه بفيروس كورونا وارتفاع الإصابات إلى 652

أعلنت ​وزارة الدفاع الأميركية​ "​البنتاغون​" عن "تسجيل ثاني وفاة في صفوفه ب​فيروس كورونا​ وارتفاع الإصابات إلى 652".

وفي وقت سابق أعلن البنتاغون تجميد كلّ تنقلات العسكريين الأميركيين حول العالم لمدة شهرين، بما فيها عمليات إرسال الجنود إلى مناطق القتال أو إعادتهم إلى وطنهم، وذلك في إطار مساعيه لكبح وباء كورونا المستجدّ.

ولفتت وزارة الدفاع الأميركية في بيان الى إنّ وزير الدفاع مارك إسبر أمر بوقف تنقّلات كلّ موظفي البنتاغون الموجودين في الخارج، من مدنيين وعسكريين، لمدة 60 يوماً، مشيرة إلى أنّ التجميد يشمل أيضاً أفراد أسر هؤلاء الموظفين إذا كانوا يعيشون معهم في الخارج.