واس: لا تواصل بين وزيري الطاقة السعودي والروسي بشأن زيادة أعضاء دول أوبك+

أكد مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية، بحسب ما ذكرت وكالة الانباء السعودية "واس"، أن ليس هناك أي تواصل بين الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، ووزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك بشأن زيادة أعضاء دول أوبك+.
كما نفى المصدر المسؤول في وزارة الطاقة السعودية وجود أي مفاوضات للوصول لاتفاقية لموازنة أسواق البترول.
وكان تقرير صادر عن وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء قد نقل عن نائب وزير الطاقة الروسي بافيل سوروكين قوله إن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين آخرين للنفط، فيما يعرف باسم مجموعة أوبك+، ما زالوا على اتصال.
وأشار إلى أن منتجي النفط الروس، حين يتخذون قرارا بشأن ما إذا كانوا بحاجة لزيادة الإنتاج، سيضعون في الاعتبار ما إذا كانت تلك الخطوة ذات جدوى اقتصادية.
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