الصحة السويسرية: تسجيل 36 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت هيئة ​الصحة العامة​ السويسرية ارتفاع عدد الوفيات ب​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​" في البلاد، إلى 197 حالة، عقب تسجيل 36 حالة وفاة جديدة.

وشددت الهيئة، في بيان، على أن عدد حالات الإصابة ارتفع إلى 12161، مقارنة بـ 10714 في اليوم السابق.

ومن المنتظر أن تقدم الحكومة السويسرية تحديثاً لبياناتها عن الوباء في وقت لاحق، حول جهودها لوقف انتشار المرض، في وقت حذّر مدير إدارة الأمراض المعدية في وكالة الصحة الاتحادية السويسرية دانييل كوخ، من انهيار المستشفيات في البلاد، حال استمر انتشار فيروس كورونا بوتيرة سريعة.