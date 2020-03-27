علامة: على الحكومة إيجاد الآلية المناسبة لعودة اللبنانيين المتواجدين في الخارج

اشار عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​فادي علامة​، في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى ان "‏على الحكومة إيجاد الآلية المناسبة في هذه الظروف لعودة اللبنانيين المتواجدين في الخارج، خاصة وأن بعضهم مهدد صحيا بسبب تواجده في دول لا تتوفر فيها العناية الصحية اللازمة، ولم تتخذ إجراءات الوقاية المطلوبة و قد سمعنا وتلقينا العديد من الإتصالات يناشدون فيها الدولة لإعادتهم إلى الوطن".

وفي وقت سابق، دعا رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ ​الحكومة​ الى عقد جلسة إستثنائية اليوم قبل الغد من اجل إعادة النظر بقضية المغتربين اللبنانيين الذين يواجهون خطر الوباء في اماكن إنتشارهم في شتى اصقاع الارض وبعضها خال من ​المستشفيات​ ويفتقد لأبسط قواعد الرعاية الصحية.



من جهته، لفت رئيس الحكومة ​حسان دياب​ إلى ان "هناك لبنانيين في الخارج يريدون العودة الى لبنان نظرا للاجراءات التي اتخذتها الحكومة في لبنان، واليوم نحن لا نستطيع اجراء اي استثناء قبل نهاية فترة التعبئة العامة، وهذا الموضوع هو حماية للبنانيين في الخارج وحماية للبلد، وبكل الاحوال نحن ندرس تصوراً واضحاً لهم قبل 12 نيسان".