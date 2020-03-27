غرفة العمليات الوطنية لادارة الكوارث تصدر تقريرها اليومي حول كورونا

أصدرت غرفة العمليات الوطنية لادارة الكوارث التقرير اليومي حول ​فيروس كورونا​ المستجد، الذي يشير إلى تسجيل 391 حالة منذ 21 شباط 2020: 23 حالة جيدة، 4 حالات حرجة، 20 حالة تعافت، 7 حالات وفاة، في حين تم اجراء 3959 فحص كورونا.

وكانت ​وزارة الصحة​ أعلنت، في التقرير اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا المستجد، انه "حتى تاريخ 27/3/2020 بلغ عدد الحالات المثبتة مخبريا في مستشفى بيروت الجامعي ومختبرات المستشفيات الجامعية المعتمدة بالإضافة إلى المختبرات الخاصة 391 حالة بزيادة 23 حالة عن يوم امس. كما سجلت حالة وفاة لدى مريض يعاني من امراض مزمنة في العقد الثامن من العمر في مستشفى القديس جاورجيوس الجامعي".

وشددت الوزارة على تطبيق جميع الإجراءات الوقائية خصوصا الالتزام بالحجر المنزلي التام الذي أضحى مسؤولية أخلاقية فردية ومجتمعية واجبة على كل مواطن وان أي تهاون بتطبيقها سيعرض صاحبها للملاحقة القانونية والجزائية.