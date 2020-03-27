لفتت عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائبة ستريدا جعجع، إلى أنّ "بعد التأكّد من إصابة أحد أطباء "مستشفى بشري الحكومي" بفيروس "كورونا"، أتوجّه إلى أهلي في مدينة بشري والمنطقة، طالبةً منهم عدم الهلع والخوف والتقيّد تمامًا بتدابير الوقاية والإرشادات الصادرة عن رئيس بلدية بشري ورؤساء بلديات القضاء".
وطلبت في بيان، من الطاقم الطبّي للمستشفى "الإلتزام التام بالحجر الصحي لمدّة أسبوعين، والانتباه إلى عدم نقل الفيروس في منازلهم إلى أهاليهم والقريبين منهم"، مؤكّدةً "أنّنا نقوم باتخاذ جميع التدابير والإجراءات مع قائمقام بشري ورئيس اتحاد البلديات ورؤساء البلديات ورئيس مجلس إدارة "مستشفى بشري الحكومي" والطاقم الطبّي والصليب الأحمر والدفاع المدني، من أجل حصر الفيروس ومنعه من التفشّي".
وركّزت جعجع على أنّ "علينا بالصلاة دائمًا وخصوصًا في زمن الصوم المبارك وأسبوع الآلام المقبل، لكي يحمي الله منطقتنا وأهلنا وليبعد عنهم كلّ شر من أي نوع كان".
كانت هذه تفاصيل خبر جعجع طلبت من أهالي بشري عدم الهلع والتقيد بتدابير الوقاية اثر إصابة طبيب بمستشفى بشري بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.