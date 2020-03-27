جعجع طلبت من أهالي بشري عدم الهلع والتقيد بتدابير الوقاية اثر إصابة طبيب بمستشفى بشري بكورونا

لفتت عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائبة ​ستريدا جعجع​، إلى أنّ "بعد التأكّد من إصابة أحد أطباء "مستشفى بشري الحكومي" بفيروس "كورونا"، أتوجّه إلى أهلي في ​مدينة بشري​ والمنطقة، طالبةً منهم عدم الهلع والخوف والتقيّد تمامًا بتدابير الوقاية والإرشادات الصادرة عن رئيس بلدية بشري ورؤساء بلديات القضاء".

وطلبت في بيان، من الطاقم الطبّي للمستشفى "الإلتزام التام بالحجر الصحي لمدّة أسبوعين، والانتباه إلى عدم نقل الفيروس في منازلهم إلى أهاليهم والقريبين منهم"، مؤكّدةً "أنّنا نقوم باتخاذ جميع التدابير والإجراءات مع قائمقام بشري ورئيس اتحاد البلديات ورؤساء البلديات ورئيس مجلس إدارة "مستشفى بشري الحكومي" والطاقم الطبّي و​الصليب الأحمر​ و​الدفاع المدني​، من أجل حصر الفيروس ومنعه من التفشّي".

وركّزت جعجع على أنّ "علينا بالصلاة دائمًا وخصوصًا في زمن ​الصوم​ المبارك و​أسبوع الآلام​ المقبل، لكي يحمي الله منطقتنا وأهلنا وليبعد عنهم كلّ شر من أي نوع كان".