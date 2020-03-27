مصلون في طرابلس يخالفون قرار التعبئة العامة ويفترشون الطرقات أمام المساجد

في ظاهرة لافتة تؤكد على عدم مسؤولية البعض، أصر عدد من المصلين في ​طرابلس​ على تأديه الصلاة في الشوارع المحيطة ببعض المساجد بالمدينة مخالفين بذلك قرار ​مجلس الوزراء​ بالتعبئة العامة ومنع التجمعات في الاماكن العامة مما يعرّض صحتهم وصحة آخرين للخطر.

هذا والتزمت الاسواق الاقفال باستثناء الافران ومحال المواد الغذائية، وسيّر الجيش دوريات راجلة ومؤللة للاشراف على تنفيذ قرار التعبئة العامة.