في ظاهرة لافتة تؤكد على عدم مسؤولية البعض، أصر عدد من المصلين في طرابلس على تأديه الصلاة في الشوارع المحيطة ببعض المساجد بالمدينة مخالفين بذلك قرار مجلس الوزراء بالتعبئة العامة ومنع التجمعات في الاماكن العامة مما يعرّض صحتهم وصحة آخرين للخطر.
هذا والتزمت الاسواق الاقفال باستثناء الافران ومحال المواد الغذائية، وسيّر الجيش دوريات راجلة ومؤللة للاشراف على تنفيذ قرار التعبئة العامة.
كانت هذه تفاصيل خبر مصلون في طرابلس يخالفون قرار التعبئة العامة ويفترشون الطرقات أمام المساجد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.