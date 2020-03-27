نقولا شماس: الحكومة لم تنجح في تعزيز المناعة الإقتصاديّة

اعتبر رئيس جمعية تجار بيروت ​نقولا شماس​، في حديث تلفزيوني، أن ​الحكومة​ نجحت في زمن مكافحة "​كورونا​" في تعزيز المناعة الصحية، لكنها لم تنجح في تعزيز المناعة الإقتصاديّة في وقت يحتاج الإقتصاد إلى الإحتكاك.

وأكد شماس أنه "لا يمكننا إلا أن نفكر بمعيشة المواطنين في ظل الوضع الراهنـ فرغم الإجراءات الوقائية من "كورونا" إلا أنّ هناك بعض الحلول"، مشيراً إلى أن "إراحة المؤسسات في هذا الوضع ضروريّة لأنها تخلق فرص العمل التي هي في مهبّ الريح اليوم"، معتبراً أن "ما يحصل في إطار حماية المؤسسات غير كافٍ ونطالب بإلغاء الضرائب لفترة الـ 2020".