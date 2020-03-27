حواط يطالب باستكمال الاشغال في مستشفى ميشال سليمان الحكومي في ميفوق

طالب النائب زياد حواط بتأمين التمويل اللازم لاستكمال المرحلة الثانية من الاشغال في مستشفى ميشال سليمان الحكومي في ميفوق وتدشينه لاستقبال المرضى.
واعتبر ان الفرصة سانحة والجهود يجب ان تنصب لتأمين التمويل المطلوب، مشيراً الى ان المستشفى الذي يقع في جرد جبيل الشمالي يمثّل حاجة ماسة لسكان قضاءي جبيل والبترون على حد سواء ، وان الاستعجال باستكمال الاشغال يوفّر سياسة استشفائية صالحة للناس.
وذكّر بأنه تم صرف ٣،٥ ملايين دولار على المستشفى منذ وضع حجر الأساس له في تشرين الأول ٢٠١٤ ، والمطلوب الآن استكمال المشروع حتى لا تذهب هذه الأموال سدى.
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