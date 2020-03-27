أعلنت بلدية بعاصير، في بيان اليوم، أن الشاب و.س.س.م. (20 سنة) من سكان بلدة بعاصير- حي الفتيحات الذي ظهرت عليه عوراض فيروس الكورونا خضع للفحص في أحد المستشفيات الخاصة في بيروت وقد جاءت النتيجة إيجابية.
ودعت البلدية "وعلى وجه السرعة كل من احتك وخالط المريض التواصل على الارقام التي خصصتها البلدية، وكانت قد نشرت على صفحة البلدية حفاظا على سلامتكم وسلامة الجميع في البلدة".
كانت هذه تفاصيل خبر بلدية بعاصير اعلنت عن اصابة شاب بالفيروس ودعت من خالطه للتواصل معها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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