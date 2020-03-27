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بلدية بعاصير اعلنت عن اصابة شاب بالفيروس ودعت من خالطه للتواصل معها

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أعلنت بلدية بعاصير، في بيان اليوم، أن الشاب و.س.س.م. (20 سنة) من سكان بلدة بعاصير- حي الفتيحات الذي ظهرت عليه عوراض فيروس ​الكورونا​ خضع للفحص في أحد المستشفيات الخاصة في ​بيروت​ وقد جاءت النتيجة إيجابية.

ودعت البلدية "وعلى وجه السرعة كل من احتك وخالط المريض التواصل على الارقام التي خصصتها البلدية، وكانت قد نشرت على صفحة البلدية حفاظا على سلامتكم وسلامة الجميع في البلدة".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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