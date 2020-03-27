مروان حماده: لمساواة لبنانيي الخارج بالقادمين من إيران

اعتبر النائب مروان حماده أن "اعلان وزير الخارجية الصديق ​ناصيف حتي​ ربط عودة من يريد من المنتشرين الى لبنان بعدم إصابتهم ب​فيروس كورونا​، هو كارثي"، مبدياً ثقته بأنه لا يعكس موقفه الخاص، بقدر ما يعكس العقلية والموقف السائدين لدى ​حكومة حسان دياب​، متوجها إلى حتي بالقول :" انت أقدر الناس على فهم هذه المعاناة، لأن لبنانيي الخارج يجب أن يعنوا لكم أكثر من الإيرانيين، أو على الاقل أن يكونوا بموازاة ومساواة اللبنانيين القادمين من إيران".

وفي حديث صحافي، اعتبر أن "رفع الحواجز بهذا الشكل وتحت هذه الحجج الواهية امام المغتربين، الذين يعتبرون رأسمال لبنان الاساسي البشري والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، يسقط أمام السوابق التي قبلت بها الحكومة تحت ضغوط بعض المهيمنين عليها وخصوصاً إبان إدخال الطائرات من إيران وبعدها من إيطاليا، كذلك بعض الطائرات الخاصة للميسورين، من دون التقيد إطلاقاً بما يسمونه الآن الفحص المسبق لفيروس كورونا".

وعن وضع اللبنانيين في افريقيا وفي بعض الدول الأوروبية، طالب حماده "الحكومة بوضع الطائرات في تصرفهم، اسوة بما كان يجري مع باقي الطائرات، مع إبقائهم في حجر منظم في ​مطار بيروت الدولي​ أو في بعض المنتجعات السياحية الخالية تماماً قرب المطار".