استقبل وزير المالية ​غازي وزني​ مدير دائرة المشرق في ​البنك الدولي​ ساروج كومار جاه، وجرى البحث بمواضيع مختلفة، منها دعم البنك للبنان في موضوع مكافحة ​الكورونا​ ومسألة تمويل التجارة، وآلية استعمال مبلغ 450 مليون دولار الذي وضعه البنك بتصرف الحكومة للأسر الأكثر فقراً.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزني بحث مع مسؤول بالبنك الدولي دعم لبنان بموضوع مكافحة الكورونا ومسألة تمويل التجارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.