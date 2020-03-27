أكد حاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​ أن "هناك ١١١ ملفاً يتعلق باستيراد مستلزمات طبية قد جرى إنجازه وسننجز الباقي الأسبوع المقبل". وأضاف سلامة أن "الملفات التي لها علاقة بأزمة ​كورونا​ تسير وفق مسار سريع" وفي حديث للـ"lbci"، لفت سلامة إلى انه "أعطيت تعليماتي كي تحظى هذه الطلبات بالأولوية رغم أن الفريق الذي يعمل على هذه الملفات هو فريق صغير ويعمل طوال ١٢ ساعة".

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كانت هذه تفاصيل خبر رياض سلامة: هناك ١١١ ملفاً يتعلق باستيراد مستلزمات طبية قد جرى إنجازه وسننجز الباقي الأسبوع المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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