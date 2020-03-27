أول بلاغ ضد مواطن خالف قرار غلق المساجد في كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلن الشيخ سعد الفقي، وكيل وزارة الأوقاف في كفر الشيخ، اليوم الجمعة، اتخاذ الإجراءات القانونية، حيال أحد المواطنين بمدينة سيدي سالم، باستحداث زاوية أسفل منزله، والقاءه الخطبة فيها، بالمخالفة لتعليمات الوزارة، بشأن غلق المساجد، في إطار سياسة الدولة لمجابهة فيروس "كورونا" المستجد.

وقال وكيل وزارة الأوقاف في كفر الشيخ، في تصريحات صحفية، إنه جرى تحرير المحضر رقم 2144 لسنة 2020، إداري مركز شرطه سيدي سالم، عن بلاغ ياسر محمد شحاتة، مفتش أول المساجد، ضد المواطن "سعد. م. م"، ويقيم بمدينة سيدي سالم، وآخرين، بخصوص ما فعله في منزله الكائن بجوار المحكمة.

وأضاف "الفقي"، أن المواطن المشكو في حقه، لم يحصل على ترخيص بإقامة الصلاة، وإلقاء الخطبة في الزاوية المستحدثة أسفل منزله، ما تعد مخالفة أخرى، بجانب مخالفته قرارات وزارة الأوقاف، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمجابهة فيروس "كورونا" المستجد، ما يعرض حياة المواطنين للخطر.