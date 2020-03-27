حبس طالب ثانوي متهم بقتل مُسنة لسرقتها في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:

قررت نيابة بلبيس العامة، بإشراف المستشار الدكتور أحمد التهامي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم الجمعة حبس طالب بالثانوية العامة، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بقتل مُسنة، في منتصف السبعينيات من عمرها، لسرقة مسكنها بناحية شارع "المتاجر" التابع لدائرة مركز شرطة بلبيس.

كان اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ بالعثور جثة "نادية.ع.ع" 74 سنة، ربة منزل، داخل مسكنها بشارع "المتاجر" التابع لدائرة مركز شرطة بلبيس.

وتبين أن أحد شهود العيان رأى شاب يجري مُسرعًا بعد خروجه من مسكن المجني عليها، فيما تبين أنه قتلها بآلة حادة بعدما فشل في سرقة مسكنها.

وقالت التحريات إن وراء ارتكاب الواقعة "فيصل.أ.ص" 18 سنة، طالب بالصف الثالث الثانوي العام، مُقيم بدائرة المركز، وجرى ضبطه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، فيما جرى نقل الجثة والتحفظ عليها بمشرحة مستشفى "بلبيس" المركزي، تحت تصرف النيابة العامة، والتي قررت حبس المتهم على ذمة التحقيقات.