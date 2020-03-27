بالأسماء.. كلب مسعور يعقر 4 أطفال وعاملًا في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبدالواحد: عقر كلب مسعور ٤ أطفال وعاملًا؛ اليوم الجمعة؛ أثناء مرورهم بالطريق العام بناحية قرية الصوامعة شرق دائرة مركز أخميم؛ في محافظة سوهاج. تبين عقر "مصطفى حسني محمد ٢١ عامًا، عامل، مصابا يعقر في القدم؛ وأحمد محمد محمود ٦ سنوات، مصابا بعقر في الظهر؛ وجنى فؤاد أحمد ٥ سنوات مصابة بعقر باليد اليمنى؛ ياسمين عطية جاد، ٥ سنوات، مصابا بعقر بالوجه وخلف الأذنين؛ ويزيد علاء فوزي، ٨ سنوات، مصابا بعقر في اليد اليمنى. جرى نقل المصابين لمستشفى أخميم المركزي، وأخطر مدير أمن سوهاج اللواء حسن محمود بالحادث، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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