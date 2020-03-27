السعودية تنفي أي تواصل مع روسيا بشأن زيادة أعضاء دول أوبك+

محمد اسماعيل - القاهرة - الرياض - (د ب أ):

نفت المملكة العربية السعودية،المنتج الأول للنفط في العالم، اليوم الجمعة، أي تواصل بين وزيري الطاقة السعودي والروسي بشأن زيادة أعضاء دول أوبك+.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية"واس" عن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية القول" بأنه ليس هناك أي تواصل بين وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، ووزير الطاقة الروسي بشأن زيادة أعضاء دول أوبك+".

وأكد المصدر "أنه لا يوجد أي مفاوضات للوصول لاتفاقية لموازنة أسواق البترول".

وكانت وكالة الإعلام الروسية قد نقلت في 21 مارس الماضي عن إيجور سيتشن، رئيس روسنفت أكبر شركة نفط في روسيا، قوله بأنه ينبغي أن تواصل روسيا وأوبك الاتصالات، موضحاً أن أوبك+ فقدت نفوذها وعوامل أخرى تؤثر في الأسواق.

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وأضاف المسؤول النفطي الروسي، أن روسنفت مستعدة لانخفاض كبير في أسعار النفط، واصفاً تداعيات فيروس كورونا المستجد بأنها "مشكلة خطيرة" تؤثر على توازن سوق النفط لكننا لا نريد أن نبالغ في رد الفعل أيضا، بما أن "سوق النفط في أزمة".

يشار إلى أن دول أوبك بلس لم تتوصل يوم 6 مارس لاتفاق على تغيير معايير الصفقة لخفض إنتاج النفط أو تمديده. وبينما اقترحت روسيا الحفاظ على الشروط القائمة، عرضت المملكة العربية السعودية مزيدا من الخفض في حجم إنتاج النفط. ونتيجة لذلك ، تم رفع القيود المفروضة على إنتاج النفط في الدول الأعضاء في التحالف السابق اعتبارًا من اول أبريل.

وانخفضت أسعار النفط في مارس في ظل ذلك وكذلك بسبب تفشي الفيروس التاجي ، بمقدار مرتين تقريبًا.

ويضم تحالف اوبك بلس ، الدول الاعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) ودول من خارج المنظمة.