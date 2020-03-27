بالصور- مبادرة لتطهير قرية "طنط الجزيرة" في القليوبية ضد كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

دشن شباب قرية طنط الجزيرة، التابعة لمدينة طوخ بمحافظة القليوبية، اليوم الجمعة، مبادرة أطلقوا عليها اسم "إيد في إيد"، للتصدي لفيروس كورونا المستجد.

وأوضح الشباب المشارك في المبادرة، أنهم عقموا 32 مسجدًا، وكنيستين، و12 عزبة تابعة للقرية، بجانب تطهير الشوارع والمنازل، وتعقيم 7 مدارس ابتدائية وإعدادية وثانوية و3 معاهد دينية، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وحماية الأهالي.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعلن فرض حظر التجول اعتبارًا من السابعة مساءً حتى السادسة صباحًا، لمدة أسبوعين، بجانب حظر سير وسائل النقل الجماعي العام والخاص بالطرق في الفترة ذاتها، ضمن الإجراءات الجديدة لمواجهة انتشار الفيروس.