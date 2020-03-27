لمواجهة كورونا.. البنك الأهلي يخطط لزيادة إصدار البطاقات المدفوعة مقدما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - منال المصري :

قال كريم سوس، الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية في البنك الأهلي المصري، لمصراوي، إن البنك يخطط لزيادة أعداد صدور البطاقات المدفوعة مقدما من 100 ألف بطاقةً شهريا إلي 150 ألف بطاقة مجانا، ضمن خطة نشر الوعي بين العملاء عن الدفع الإلكتروني للوقاية من فيروس كورونا.

وقرر البنك المركزي إصدار البطاقات المدفوعة مقدما مجانًا دون أي مصاريف إدارية ولمدة 6 أشهر في إطار الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وأشار سوس، إلى أن البنك ألغى الرسوم والعمولات المطبقة على رسوم نقاط البيع و السحب من الصرافات الآلية والمحافظ الإلكترونية لمدة 6 أشهر لزيادة الحدود اليومية للتعامل بطاقات الخصم والائتمان طبقا لتعليمات المركزي .

كما يعمل البنك على التغذية الفورية لماكينات الصراف الآلي، وإجراء الصيانة الدورية لها، والتواصل مع شركات نقل الأموال لضمان استمرارية العمل بحسب سوس.

وقال الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية بالبنك الأهلي، إن البنك أرجأ كافة الاستحقاقات الائتمانية على جميع قروض العملاء وفقا لمبادرة البنك المركزي المصري.

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وكان البنك المركزي المصري أعلن الاثنين الماضي عن تأجيل سداد أقساط القروض و بطاقات الائتمان لمدة 6 أشهر ضمن إجراءات احترازية لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا.

وأشار سوس إلي أن البنك قرر تأجيل أقساط القروض على العملاء أتوماتيكيا وفي حال عدم رغبة عميل في المشاركة في المبادرة لابد من التقدم بالطلب موقع بخط يده.

وكان جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، قال في تصريحات سابقة لمصراوي، إن البنوك ملتزمة بتأجيل أقسط القروض المستحقة على العملاء لمدة 6 أشهر "أوتوماتيكيا" دون احتساب أي غرامة تأخير، طبقا لمبادرة البنك المركزي شهور، "إلا إذا كان العميل لديه رغبة أخرى وذهب إلى البنك وطلب عدم الاستفادة من المبادرة".

وأكد سوس على أن قرار تأجيل القروض 6 أشهر يأتي في ضوء عمل البنك المركزي و الجهاز المصري على دعم الاقتصاد المصري في الفترات الطارئة التي تمر بأزمات .

وكان البنك المركزي قرر تأجيل كافة الاستحقاقات الائتمانية للبنوك على العملاء من المؤسسات والأفراد (تشمل القروض لأغراض استهلاكية والقروض العقارية للإسكان الشخصي) وذلك لمدة 6 أشهر .